MOBSAD Başkan Vekili Yanıkçıoğlu, "Dünyanın en büyük 5'inci mobilya ihracatçısı ABD'ye önemli tutarda mobilya ihraç eder hale geldik. Bu ülkeye son 5 yılda mobilya ihracatını 4 kat artırdık." dedi.

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkan Vekili Cüneyt Yanıkçıoğlu, dünyanın 5'inci büyük mobilya ihracatçısı ABD'ye önemli miktarda mobilya ihraç eder hale geldiklerini, bu ülkeye mobilya ihracatını son 5 yılda 4 kat artırdıklarını bildirdi.



Yanıkçıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk mobilyacıların son 15 yılda çağ atladığını belirterek, geçen yıl 204 gümrük noktası aracılığıyla 170'ten fazla ülkeye Türk mobilyası ihraç edildiğini söyledi.



Sektörün 2002'de sadece 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini kaydeden Yanıkçıoğlu, söz konusu rakamın 15 yılda 12 katına çıktığını, 2016'yı 2,5 milyar dolarlık ihracatla kapattıklarını hatırlattı.



Yanıkçıoğlu, ihracatta 2017 hedeflerinin 3 milyar dolar, 2023 hedeflerinin ise 10 milyar dolar olduğunu bildirdi.



"Üretimde son 15 yılda yüzde 238'lik artış yaşandı"



Cüneyt Yanıkçıoğlu, 2002'de 1,7 milyar dolar olan mobilya üretiminin halihazırda 5,7 milyar dolar seviyesine çıktığını, üretimde son 15 yılda yüzde 238'lik artış yaşandığını kaydetti.



Türkiye'nin şu anda dünyada 13'üncü büyük mobilya üreticisi olduğunu belirten Yanıkçıoğlu, "2002'den bu yana mobilyada ihracat kilogram değerini 2 dolardan 3,7 dolara çıkardık. Türkiye'nin kilogram başına ihracat değeri ortalama 1,4 dolardır. Mobilya sektörü bu anlamda büyük bir başarıya sahip." şeklinde konuştu.



Yanıkçıoğlu, halihazırda 580 Türk mobilya şirketinin 1 milyon dolar ve üzerinde ihracat yaptığını ifade ederek, 2000'li yılların başında mobilya üretiminin yüzde 13'ünün ihraç edilirken, bugün bu rakamın yüzde 34'e çıktığını söyledi.



ABD'ye mobilya ihracatı 26 milyon dolardan 00 milyon dolara çıktı



MOBSAD Başkan Vekili Yanıkçıoğlu, özellikle önemli pazarlara girdiklerini, dünyanın dört bir köşesine ulaştıklarını ifade ederek, tasarım ve el işçiliğinin öne çıktığı ürünlerle son yıllarda Türk mobilyası ihracatının arttığını, bu ürünlerden yüksek katma değer elde edildiğini anlattı.



Katma değeri yüksek ve el işçiliği mobilyaların, ihracat hedeflerinin yakalanması konusundaki önemine işaret eden Yanıkçıoğlu, "Çin'den kaliteli, İtalya'dan ucuz" algısını kırıp dünyada "Türk mobilyası" algısını oluşturmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.



Dünyanın dört bir yanına katma değeri yüksek ürünler ihraç ettiklerini, ABD'nin de bu ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Yanıkçıoğlu, şöyle devam etti:

"Dünyanın 5'inci büyük mobilya ihracatçısı ABD'ye önemli tutarda mobilya ihraç eder hale geldik. Bu ülkeye son 5 yılda mobilya ihracatını 4 kat artırdık. Bu ülkeye 2011'de 26 milyon dolarlık ihracat yapılıyordu. İhracatımız şu anda yıllık 100 milyon doları bulurken, burada başı katma değeri yüksek el yapımı özel mobilyalar çekiyor. Türk mobilyası, Avrupa'dan sonra ABD'li tüketiciden de tam not aldı."

