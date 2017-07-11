Gençlere özgü koleksiyonlarıyla bilinen Amerikalı giyim markası Abercrombie & Fitch, 2014'ten beri düşen satışlar ve zararların ardından markayı satışa çıkarmıştı ancak alan olmadı.

Ünlü giyim markası Abercrombie & Fitch, kendini satışa çıkarmasının ardından potansiyel alıcılarla alamayınca geri çekildi. Amerikalı üreticinin hisseleri bu gelişme sonrasında yüzde 21 oranında değer kaybetti. Habertürk'te yer alan habere göre şirketin 2007 yılında zirve yapan hisse değeriyle karşılaştırıldığında kayıp yüzde 90 olarak göze çarpıyor.



Özellikle gençlere yönelik koleksiyonlar hazırlayan Abercrombia & Fitch, uzmanlara göre müşterilerin değişen alışkanlıklarına uyum göstermekte zorlanıyor ve Amazon.com gibi elektronik ticaret devlerinin baskısıyla büyüyemiyor.



Abercrombie & Fitch cephesindeki bu gelişmenin ardından bazı önemli giyim markalarının da hisselerinde önemli düşüşler gerçekleşti. GAP, American Eagle Outfitters ve Express yüzde 4 oranında değer kaybetti.



FİYATI FAZLA BULDULAR



650 milyon dolar piyasa değeri olan Abercrombie yetkilileri, mayıs ayında potansiyel birkaç alıcı ile görüşme hâlinde olduklarını belirtmişti.



Sycamore Partners ismindeki özel sermaye şirketiyle uzun görüşmelerin ardından Sycamore istenen bedeli fazla bularak talepleri karşılayamayacağını belirtmiş ve görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. Oysa Sycamore, geçtiğimiz günlerde ABD'li kırtasiye ve büro malzemeleri sektörünün devlerinden Staples'ı 6.9 milyar dolara satın almıştı.



Cerberus ile birlikte Abercrombie'yi satın almaya çalışan sektörün bir diğer tanıdık oyuncusu American Eagle de aynı şekilde Abercrombie ile anlaşmaya varamadı.



ulusal.com.tr