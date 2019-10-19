Abhazya Ekonomi Bakanı'ndan Doğu Perinçek'e özel Türkiye ziyareti

Samimi ve dostluk ortamında geçen görüşmede Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Karadeniz ve Akdeniz ülkeleri arasındaki dostluğun önemini vurguladıktan sonra "Rusya ve Abhazya ile dostluğun stratejik olduğunu" söyledi.

Perinçek bu dostluğun gelişmesi için Abhazya Cumhurbaşkanına iletilmek üzere 4 maddelik Karedeniz-Akdeniz Dostluk Planı teklifini iletti.

Bu plana göre;

1-Türkiye Cumhuriyeti Abhazya Devletini tanıyacak.

2-Rusya ve Abhazya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye'ni tanıyacak.

3-Türkiye ve KKTC Kırım'ın Rusya toprağı olduğunu kabul edecek.

4-Rusya ve Abhazya Karadağ'daki Ermeni işgaline son verilmesi için ağırlıklarını koyacak.

Her Yerde Hepimiz

Stratejik dostluğun kalıcı inşası için önerilen 4 maddelik teklifin Türkiye ve Dünyada kabul görmesi için gayret gösterdiklerini ifade eden Doğu Perinçek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Amerika'nın 16 Kasım 2018 tarihinde Ukrayna ile yapmış olduğu anlaşma Türk Akımını ve Kuzey Akımının engellenmesini kararlaştırıyor. ABD-Ukrayna arasındaki anlaşma Türkiye'yi hedef alıyor. ABD tehditine karşı Karadeniz Bölgesi ülkeleriyle birlikteyiz. Karadeniz hepimizin denizidir. Bunun yanında Ege,Kıbrıs ve Doğu Akdenizde de ABD-İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile birlikte Türkiye'yi hedef alıyor. Burada Rusya, Abhazya, Suriye, İran, Irak, Azerbeycan hep birlikte olmamız gerekiyor. Bu birliktelik daha önce Irak'ın Kuzeyi'nde Barzani tarafından oluşturulmak istenen ikinci İsrail'e engel oldu. Her yer aslında tek cephe,o yüzden her yerde hep birlikte olmalıyız."

Bakan Arzınba: Alt Yapımız Hazır. Türk iş insanlarını bekliyoruz

Ekonomi Bakanı Arzınba ise "ABD'nin bölgede arsızca davranışları hepimizin malumudur. Uzaklardan gelerek bölgeyi karıştırma cüretini ekonomik güçlerinden alıyor. Biz de buna karşılık kendi ekonomik gücümüzü inşa etmeliyiz. Bununla ilgili 5 yıllık planımızı daha önce açıklamıştık. Şimdi ise alt yapımızı da hazırladık. Rusya ile gümrük birliğini kurduk. Dünyanın hiç bir yerinde böyle ekonomik anlaşma yok. Bunu Türk iş insanlarının dikkatine sunuyoruz." dedi.

Abhazya Cumhurbaşkanı'ndan Doğu Perinçek'e özel davet

Ekonomi Bakanı Arzınba, Abhazya Cumhurbaşkanı'nın, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i ülkelerine davetini iletti. Görüşmede Bakan Arzınba tarafından Abhazya'nın ilk milli parası Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e hediye edildi.

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