Açık alkollü içki piyasasında rekabet ortamının güçlendirilmesi için, satış yerlerinde, aynı kategorideki birden fazla firmanın ürünü tüketicinin tercihine sunulacak

Açık alkollü içki satış yerlerinde, aynı kategorideki birden fazla firmanın ürünleri arasından tüketiciye tercih imkanı sunabilecek çeşitlilikte ürün bulundurulacak. Piyasada rekabet ortamının güçlendirilmesi için çıkarılan düzenleme kapsamında satışa sunulan alkollü içkilerin tamamına menülerde yer verilerek tüketici bilgilendirilecek.



Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun (TAPDK) "Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, Türkiye'de tütün mamulü veya alkollü içki satışı veya sunumu yapmak isteyenlerin TAPDK'dan yetki alması gerekiyor. Kurum bu yetkiyi ilgili mevzuatta aranan şartları sağlayan başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişiler adına "Satış Belgesi" düzenleyerek veriyor.



Yürürlükteki mevzuat kapsamında açık olarak (kadehle) alkollü içki satışı yapmak isteyenlerin, Kuruma, açık alkollü içki satış belgesi başvurusu yapmadan önce faaliyetin niteliğine göre belediyeden veya mülki amirden ya da Kültür ve Turizm Bakanlığından ön izin belgesi (iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, içkili lokal işletme izin belgesi veya turizm işletmesi belgesi gibi) alma zorunluluğu bulunuyor.



Yönetmelikte yapılan değişiklikle söz konusu ön izin belgelerine sahip olmayan ve Kültür ve Turizm Bakanlığından yatırım belgesi alan kişiler, yatırımlarını tamamladıktan sonra Kuruma satış belgesi başvurusu yapabilecek.



Gerekli ön izin belgelerine sahip olmayan ancak düzenleme tarihinden önce Kültür ve Turizm Bakanlığından aldığı yatırım belgesiyle gerçekleştirdiği başvuru üzerine adına satış belgesi düzenlenen kişilerin Mart 2019 sonuna kadar yatırımlarını tamamlaması ve turizm işletmesi belgesi almaya hak kazanması halinde mevcut satış belgeleri geçerliliğini koruyacak.



Bu süre zarfında yatırım belgesini turizm işletmesi belgesine dönüştüremeyen kişilerin, 2019 yılı süre uzatım işlemi esnasında uygun faaliyet konulu iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ibraz etmeleri gerekecek.



Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletmesi belgesi veya kısmi turizm işletmesi belgesi almış kişilerin, satış yapılacak yerle örgün eğitim kurumları ve dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az yüz metre mesafe bulunması zorunluluğundan muafiyetleri aynen devam edecek.



Birden fazla firmanın ürünü bulunacak



Öte yandan, yönetmelik değişikliğiyle açık alkollü içki piyasasında rekabet ortamının güçlendirilmesi hedeflenerek, açık alkollü içki satış yerlerinde aynı kategorideki birden fazla firmanın ürünleri arasından tüketiciye tercih imkanı sunabilecek çeşitlilikte ürün bulundurulması ve tüketicinin bilgilendirilmesi esası getirildi. Bu düzenlemeye aykırı sözleşmelerin bir yıl içinde Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi gerekiyor.



Açık alkollü içki satıcıları, marka ismi, servis veya ambalaj hacmi ve fiyat bilgisiyle sınırlı kalmak koşuluyla satışa sundukları tüm ürünlere liste halinde menülerinde yer verecekler.



Satıcılar, piyasa koşullarını ve tüketici taleplerini de dikkate alarak, tüketicilerin seçeneklerini azaltmayacak şekilde perakende satış yerlerinde aynı kategorideki birden fazla firmanın alkollü içkilerini bulunduracak. Açık alkollü içki satış yerlerinde ise uygulama bira dışındaki alkollü içkiler için geçerli olacak. Alkollü içki kategorilerinin tamamının iş yerinde bulundurulması gerekmeyecek.