Adaletsiz vergi ödemelerine tepki

Bütçe yükünün vatandaşın sırtına yüklenmesi tepkiyle karşılandı.

Türkiye’de dolaylı, doğrudan ve gelir olmak üzere üç çeşit vergi ödeme sistemi var.

2020 yılı bütçesinde vergi gelirlerinin artırılarak 785 milyar liraya çıkartılması hedeflendi.

Hedeflenen vergi artışına karşı ise sendikalar harekete geçti. ve Bütçe Komisyonu’na dilekçe gönderen Türk-İş, vergi ödemelerinin mali güce göre olmasını istedi.

Ulusal Kanal’ın edindiği bilgilere göre, Türk Harb-İş Sendikası da vergi sistemine karşı imza kampanyası başlattı. Sendika işçilerden toplayacağı imzaları 6 Kasım’da başlayacak bütçe görüşmesi öncesinde Meclis’teki siyasi partilere ulaştıracak.

Vergi tartışmasına Tüketici Hakları Derneği de dahil oldu. Dernek Başkanı Turhan Çakar, temel ihtiyaçlardaki verginin en aza indirilmesini istedi.



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