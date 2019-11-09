AGED: 6 milyon ton kâğıdın 3,2 milyon tonunu geri dönüştürüyoruz

Nefesimizi çöpe atıyoruz. AGED'in açıkladığı veriler kağıt israfının boyutlarını ortaya koydu.

Türkiye'de kullanılan kâğıtların yarısı dönüştürülmüyor. Yani çöpe gidiyor. Atık Kâğıt ve Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği İstanbul'da bir toplantı düzenledi. Toplantıda bu soruna değinildi. AGED Başkanı Mustafa Saral, farkındalığın önemine vurgu yaptı, kâğıt krizine dikkat çekti.

Küresel ticaret savaşları ülke ekonomisinde çalkantılara yol açıyor. Çin ve Amerika arasındaki gerilim kâğıt sektörünü de etkiliyor. Sadece sektör değil bu krizden yazılı basın da nasibini aldı. Türkiye'deki kâğıt sektörü temsilcileri son durumu anlattı.

Kâğıt sanayicileri şu an dünyadaki en pahalı atık kâğıt fiyatları ile üretim yapmakta. AGED Başkanı Mustafa Saral, ek vergi çalışmalarına dikkat çekti. Sektör temsilcileri bu konuda kaygılı...

Sorunların çözümü için hükümet ile temaslar ise sürüyor...



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