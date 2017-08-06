Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'nin dış ticaretini değerlendirdi. Türkiye'nin yeni pazar olarak Asya'ya yönelmesi gerektiğini vurgulayan Gürdoğan, ülkemizin İpekyolu ticaretinden yeteri kadar yararlanamadığı söyledi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan Türkiye'nin dış ticaretiyle ilgili önemli bilgiler verdi.



Avrupa devletlerinin ekonomik kriz altında olduğu belirten Gürdoğan, Türkiye'nin yeni pazarlar arayışına girmesi gerektiğini belirtti.



Gürdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin başlatmış olduğu yeni İpek Yolunu'da değerlendirdi.



Doğu Karadeniz İhricatçılar Birliği Başkanı, dış ticarette yaşanan sorunların çözümünü de anlattı.







HABER- KAMERA: İLYAS GÜMRÜKÇÜ

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