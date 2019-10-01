AK Parti kurucusu ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Profesör Doktor Burhan Kuzu, Habertürk TV'de emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili açıklama yaptı.
Kuzu, şunları söyledi:
"Hazırlıklar yapılıyor.
Dernekten rapor alındı, görüşleri alındı.
Kademeli olarak muhtemelen bir şey yapılacak.
Bunun mali boyutu da çıkarılıyor.
6.5 milyon aşağı yukarı bildiğim kadar.
Kademeli olarak bir çalışma var."
ulusal.com.tr
AK Parti kurucusu ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Profesör Doktor Burhan Kuzu, emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin mağduriyeti ile ilgili "Dernekten rapor alındı, görüşleri alındı. Kademeli olarak muhtemelen bir şey yapılacak." diyerek çalışmanın olduğu ve bir düzenlemenin geleceğine yönelik sinyal verdi
AK Parti kurucusu ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Profesör Doktor Burhan Kuzu, Habertürk TV'de emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili açıklama yaptı.