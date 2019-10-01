AK Parti kurucusu ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Profesör Doktor Burhan Kuzu, emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin mağduriyeti ile ilgili "Dernekten rapor alındı, görüşleri alındı. Kademeli olarak muhtemelen bir şey yapılacak." diyerek çalışmanın olduğu ve bir düzenlemenin geleceğine yönelik sinyal verdi

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