AK Parti kurucusu ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Burhan Kuzu, emeklilikte yaşa takılan EYT'li vatandaşlardan binlerce mesaj aldığını belirterek düzenleme hakkında açıklamada bulundu

AK Parti kurucusu ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Burhan Kuzu, emeklilikte yaşa takılan EYT'li vatandaşlardan binlerce mesaj aldığını belirtti.



Kuzu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Profesör Doktor Vedat Bilgin'i EYT ile ilgili bir rapor hazırlamak üzere görevlendirdiğini ifade etti.



"EYT İLE İLGİLİ KADEMELİ DÜZENLEME..."



AK Partili Kuzu, şöyle devam etti:



"Habertürk’ün canlı yayınında da ifade ettim.



EYT ile ilgili kademeli olarak bir düzenleme olabilir."



ulusal.com.tr



