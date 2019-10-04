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AK Parti'den son dakika emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması

AK Parti kurucusu ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Burhan Kuzu, emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin mağduriyeti ile ilgili yaptığı yeni açıklamada "Bir çalışma yapılıyor. Cumhurbaşkanımız, Vedat hocayı görevlendirdi. Bir hazırlık yapılıyor. Bir orta yol bulunacak. Kademeli olur belki." dedi

AK Parti'den son dakika emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması

AK Parti kurucusu ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Burhan Kuzu, emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin mağduriyeti ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Bizim TV'ye konuşan Burhan Kuzu, şunları söyledi:

"Bu sorun, bizim getirdiğimiz bir sorun değil. 

6.5 milyon insan var söylediğiniz kapsam içerisine giren. 

Bir çalışma yapılıyor. 

Cumhurbaşkanımız, Vedat hocayı görevlendirdi. 

Bir hazırlık yapılıyor. 

Onlarla da görüşmüş, onlardan bilgi alınmış. 

Bir orta yol bulunacak. 

Kademeli olur belki."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ak parti #burhan kuzu #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar
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