AK Parti'den son dakika emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk TV'de açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin mağduriyeti ile ilgili konuştu.

AK Partili Numan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Onlarla ilgili de çalışmalar yapılıyor. Şunu da çok açık söylemek lazım burada bir beklentiyi çoğaltmaktan ziyade artık Türkiye'nin şartları çok genç yaşta 90'lı yıllarda yapılan bir hatanın sonucuydu. İnsanlar 38-36 yaşında emekli olabilme hakkına kavuştular. Ne Türkiye böyle bir Türkiye ne de dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar erken emeklilik sözkonusudur. Dolayısıyla mevcut birtakım haklar meselesi ayrı ama sonuçta emeklilik sisteminin gözden geçirilmesi ve Türkiye'nin artık taşıyamadığı bu emeklilik yapısının yeniden belki de revize edileceği bir sisteme doğru geçilmesinin doğru olacağı kanaatindeyiz."

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