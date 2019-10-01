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AK Partili Naci Bostancı'dan EYT açıklaması - Son dakika 1 Ekim 2019 Salı emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye'nin emeklilik sistemine ilişkin bir çalışma, çok gerçekçi olunması gerekir. Emekli olanların sayısını finanse edecek kadar çalışan olması lazım. Sorunu ne çözebilir buna bakılıyor" dedi

AK Partili Naci Bostancı'dan EYT açıklaması - Son dakika 1 Ekim 2019 Salı emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Habertürk'te katıldığı bir programda açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili açıklama yaptı.

Bostancı, "Türkiye'nin emeklilik sistemine ilişkin bir çalışma, çok gerçekçi olunması gerekir. Emekli olanların sayısını finanse edecek kadar çalışan olması lazım. Sorunu ne çözebilir buna bakılıyor" dedi.

CHP'nin EYT konusunda bir araştırma komisyonu kurulması teklifini gündeme getireceği konusunda ise Bostancı, "İşin gerçeği herkes siyaset yapmak istiyor. Bu konu komisyon kurulmasını gerektiren bir husus değil. Esasen muhalefetin de bu konuda çözüm için ne söylediği pek belli değil. Ne diyorlar, 'Emekli edelim verelim', bu şuna benziyor. 'Köylü kardeşlerim buğday fiyatlarını arttıralım' dediniz. Sonra şehirlilere dönüp, 'kardeşim ekmeği neden bu kadar pahalıya alıyorsunuz indirelim ekmek fiyatlarını' böyle bir akılcılık üzerine belli kesimleri memmun ediyor gibi görünebilirsiniz ancak arada illiyet bağı yok" ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ak parti #naci bostancı #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt
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