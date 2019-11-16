AK Partili Numan Kurtulmuş'tan son dakika emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması
Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor. Bu konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ilgili konuyu sürekli takip ettiklerini söyledi. İşte o açıklama
EKONOMİ 16.11.2019, 12:49 16.11.2019, 12:50
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, infaz Yasası, emeklilikte yaşa takılanlar EYT gibi konuların son durumunun sorulması üzerine de bunların partinin ilgili yerlerinde değerlendirildiğini ama kararın TBMM'de alınacağını aktardı.
Bu anlamda ilgili konuları sürekli takip etiklerini belirten Kurtulmuş, şunları söyledi:
"Herhangi bir noktaya net bir şekilde gelmeden de bu konuyla ilgili konuşmanın kamuoyundaki beklentileri yükseltmek bakımından yanlış olacağı kanaatindeyim.
Dolayısıyla takip ediyoruz, sorunun çözülmesi için de şartlar oluştuğunda, Türkiye'nin imkanları el verdiğinde ona göre hareket edeceğiz."
Kaynak: AA
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