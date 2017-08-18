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Akbank'a KKDF incelemesi

Akbank, Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığının yaptığı incelemede bankadan 72,5 milyon lira tutarında ceza talep edildiğini duyurdu

Akbank'a KKDF incelemesi

AkbankVergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığının yaptığı incelemede bankadan 72,5 milyon lira tutarında ceza talep edildiğini duyurdu.

Akbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından bireysel kredi kullandırılan müşterilerden tahsil edilen dosya masraflarının Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) yönünden incelenmesi sonucunda 2012-2014 yılları için vergi i̇nceleme raporu düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, rapor sonucu bankadan 34 milyon 951 bin 632,49 TL KKDF aslı ve 37 milyon 541 bin 86,84 TL cezai faiz olmak üzere toplam 72 milyon 492 bin 719,33 TL talep edildiği kaydedildi.

Söz konusu raporla ilgili olarak tüm yasal hakların banka tarafından kullanılacağı ve konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendirileceği aktarıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Akbank #vergi #istanbul
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