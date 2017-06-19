Akkuyu Nükleer Güç Santralinin yüzde 49 hissesi Türk konsorsiyum Cengiz-Kolin-Kalyon'a eşit şekilde devrediliyor

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) yüzde 49 hissesini Cengiz-Kolin-Kalyon (CKK) ortaklığına devredecek ön anlaşmanın akşam saatlerinde imzalanması bekleniyor. Söz konusu yüzde 49 hisseyi CKK ortaklığını oluşturan üç şirket, yüzde 16,3 olarak eşit şekilde paylaşacak.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, CKK- Rosatom ortaklığı ön anlaşması bugün Moskova'da gerçekleştirilen Atomexpo 2017 Forumu kapsamında imzalanacak.

Söz konusu anlaşmayla Akkuyu NGS'nin yüzde 49 hissesi CKK ortaklığına devredilecek. Anlaşmayla Akkuyu NGS'nin yüzde 49 hissesi CKK'yı oluşturan 3 şirket arasında yüzde 16,3 olarak eşit paylaşılacak.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından, eylül ayında temel atılıp işe başlanması planlanıyor. Proje kapsamında, ilk etapta toplam 2 bin 400 megavat kapasiteye sahip olacak iki ünitenin inşaatı tamamlanacak. Akkuyu NGS'nin kalan 2 bin 400 megavatlık iki ünitesi de daha sonra inşa edilecek.

4 üniteden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak Akkuyu NGS'nin toplam maliyetinin yaklaşık 20 milyar doları bulması bekleniyor.

Anlaşmanın imzalanmasından sonra bu akşam Rosatom-CKK iş birliğinin diğer ayrıntıları Moskova'da basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacak.