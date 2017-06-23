Kıdem Tazminatını fona devretmeyi planlayan AKP, düzenlemede geri adım attı. Açıklamayı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu yaptı. İşçi ve işveren kesiminin fon sistemini istemediğini söyleyen Müezzinoğlu “İşçi tarafının, “Grev sebebi sayarım” dediği bir Fonu dayatmayla kuramam.” dedi. Tarafların görüşü son kez, Ramazan Bayramı’nın ardından alınacak.

İşçi tepki gösterdi, “Kıdem“ düzenlemesinde hedefe ulaşılamadı.



Kıdem tazminatının fona devredilmesini amaçlayan düzenlemede geri adım atıldı. Açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’ndan geldi.



"İŞÇİ 'GENEL GREV' DEDİ: İşverenler başlangıçta Fon konusunda istekli görünüyordu. Ben de o nedenle çalışma başlatıp, konuyu gündeme getirdim. İşçi tarafı “Kıdem Tazmimanı Fonu, bizim için grev sebebidir” dedi. İşçi tarafının “Grev sebebi sayarım” dediği bir Fonu dayatmayla kuramam. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu da istemediğini açıkladı."



İstanbul Sanayi Odası üyeleriyle sahurda bir araya gelen Müezzinoğlu Ramazan Bayramı sonrası bir buluşma daha planladığını kaydetti “Son kez tarafların görüşlerini alıp, nasıl bir yol izleyeceğimize karar vereceğiz” diye konuştu.



Müezzioğlu’nun İstanbul Sanayi Odası üyelerine yaptığı açıklamaları, Hürriyet gazetesi yazarı Vahap Munyar köşesine taşıdı.



ulusal.com.tr