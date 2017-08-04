Konya'nın Akşehir ilçesinde aromatik bitkisel yağ üretimi yapan bir firma, ekimini yaptığı 90 çeşit bitkinin yağını 7 ülkeye ihraç ediyor.

Konya'nın Akşehir ilçesinde aromatik bitkisel yağ üretimi yapan bir tesis, ekimini yaptığı 90 çeşit bitkinin yağını 7 ülkeye ihraç ediyor.











Akşehir ilçesi organize sanayi sitesinde faaliyetine sürdüren tesiste; çörek otu, kuşburnu, aspir, badem ve fındık gibi 90 çeşit bitkiden yağ üretiliyor. Çevre köy ve mahallelerde üretimini yaptırdığı bu bitkileri 2 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikada mamule dönüştüren firma, 100'e yakın kişiye de istihdam sağlıyor.



Fabrikanın yönetim kurulu başkanı Hikmet Uğurluoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1995'te üretime başladıkları sektörde ilk başta iki çeşit bitkiden aromatik yağ elde ettiklerini söyledi.









Talepler doğrultusunda endüstriyel üretime geçtiklerini anlatan Uğurluoğlu, bugün fabrikada 90 çeşit bitkiden yağ ürettiklerini dile getirdi.



"Yüzde 80'ini sadece bu fabrika karşılıyor"



Uğurluoğlu, yıllık 3 bin ton yağ üretim kapasitesiyle çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Şu anda uçucu yağ üretimine de başladık. Bunlar yurt dışından ithal ediliyordu. Bunun üretimini de gerçekleştiriyoruz. Aromatik bitkisel yağ pazarının ülkemizde yüzde 80'ini sadece bu fabrika karşılıyor. Bu yağlar son yıllarda önemi giderek artan alternatif tıp alanında kullanılıyor. Öte yandan fizyoterapi, ilaç ve bazı endüstriyel sektörlerde kullanılıyor."



"Yurt dışından ithal edilen yağı üretiyoruz"



Günlük 7 ton yağ üretimi yaptıklarını belirten Uğurluoğlu, şunları kaydetti:



"Yedi ülkeye ihracatımız var. ABD, Almanya, Hollanda, Fransa, Hindistan, Tayvan ve Kanada'ya bitkisel yağ ihracatı gerçekleştiriyoruz. ABD'ye, sağlık sektöründe kullanılmak üzere çörek otu ve susam yağı gönderiyoruz. Tayvan'a aspir ve kuşburnu yağı gönderiliyor. Aspir, gıda sektöründe kızartma yağı olarak kullanılıyor. Kuşburnu yağı ise fizyoterapide değerlendiriliyor. Hindistan'dan tohum alıyoruz, karşılığında yetiştirdiğimiz bitkinin yağını satıyoruz. Çörek otunu, ağırlıklı olarak kendimiz üretiyoruz. Anlaşmalı üretim için vatandaşlara dağıttığımız tohumu, üretim sezonu sonunda alıyoruz. Yurt dışından ithal edilen yağı üretiyoruz. Beş yıl öncesine kadar ithalatı yapılıyordu bu ürünlerin. Şimdi döviz ülkemizde kalıyor. Yılda 700 ton civarında sadece çörek otu yağı üretiyoruz. Hindistan cevizi yağı da en çok talep edilen ürünlerden."



