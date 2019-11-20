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Akşener'den ekonomi eleştirileri

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ekonomi üzerinden hükümeti eleştirdi. Akşener, 2019 yılı için hedeflenen bütçe açığının aşılmasına tepki gösterdi. İşsizlik oranlarındaki artışa da dikkat çekti.

EKONOMİ 20.11.2019, 20:03
Akşener'den ekonomi eleştirileri

İşsizlik rakamlarına ve bütçe açığına tepki gösterdi, hükümeti eleştirdi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener’in gündeminde ekonomide yaşanan gelişmeler yer aldı.

Meral Akşener, 15 Kasım’da Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı işsizlik rakamlarına değindi.

Akşener, yılsonunda 80 milyar olarak hedeflenen bütçe açığının Ekim ayı itibarıyla 100 milyarı geçmesine ise tepki gösterdi.

İyi Parti liderinin bir diğer gündemi de Emeklilikte Yaşa Takılanlar oldu.

ulusal.com.tr

#İyi Parti #meral akşener
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