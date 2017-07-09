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Albayrak: Türkiye enerjide en önemli bölgesel aktörlerden biridir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, "Türkiye bölgesel enerji projeleri için bir oyun kurucu ve güvenilir bir ortak olarak en önemli bölgesel aktörlerden biridir." dedi.

Albayrak: Türkiye enerjide en önemli bölgesel aktörlerden biridir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dünya Petrol Konseyince organize edilen 22. Dünya Petrol Kongresi (WPC) kapsamında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Sıvılaştırılmış Yüzer LNG Santrali ile ilgili olarak, "FSRU ünitemizi faaliyete aldık ve yakın zamanda ikincisini de hayata geçireceğiz." dedi.

Bakan Albayrak, "Türkiye bölgesel enerji projeleri için bir oyun kurucu ve güvenilir bir ortak olarak en önemli bölgesel aktörlerden biridir. Barışa, refaha ve arz güvenliğine katkı sağladığı sürece yatırımları desteklemeyece devam edeceğiz. 'Enerji için Anahtar ülke Türkiye" sloganını bu kongrede motto olarak belirledik." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #berat albayrak
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