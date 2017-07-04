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Alkollü içkiye ÖTV 'ayarı': Zamlı fiyatlar belli oldu

HAZİRAN ile birlikte 6 aylık enflasyonun açıklanmasıyla içkide yapılacak zam oranı da belli oldu. İçkiye 6 aylık yurtiçi üretici fiyatı endeksi (Yİ-ÜFE) oranı kadar zam yapılması gerekiyor. Bu da yüzde 7.82’ye denk geliyor. Maliye Bakanlığı herhangi bir kararname yayımlanmadığı için gerçekleşen enflasyon Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına otomatik olarak yani yüzde 7.82 yansıdı.

Alkollü içkiye ÖTV 'ayarı': Zamlı fiyatlar belli oldu

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, içkide ÖTV üzerinden yüzde 18'lik KDV de alınıyor.

KDV de 8.4 liradan 9.06 liraya yükselecek. Böylece 70'lik rakının vergisi 55.12 liradan 59.43 liraya yükselecek. 70'lik rakının fiyatı vergi nedeniyle 4.31 lira artacak. İçkide yapılan bu artışın perakende satış fiyatını yüzde 2.5-3 civarında artırabileceği tahmin ediliyor. TÜFE sepetinde alkollü ürünlerin payı yüzde 0.35 düzeyinde. Enflasyona etkisinin zayıf kalacağı tahmin ediliyor.

Geçen cuma günü alınan Bakanlar Kurulu kararıyla sigara fiyatlarına ÖTV zammı yapılmama kararı alındı. Enflasyona sigaradan gelecek etki giderildi. Sigarada asgari maktu şu anda 0.2429, maktu vergi de 0.3246 lira olarak uygulanıyor. Yani bir paket sigara üzerindeki vergi yükü 5.17 lira. Eğer 6 aylık Yİ-ÜFE yansıltılsaydı asgari maktu 0.2618 liraya, paket başına alınan maktu vergi de 0.3499 liraya çıkacaktı. Vergi yükü 5.57 liraya çıkacaktı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #içki #ötv #alkol
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