Allianz Türkiye, "Sağlık Destek Programı Meme Kanseri Erken Tanı Projesi"ni devreye aldı

Allianz Türkiye, "Sağlık Destek Programı" çerçevesinde meme kanserine karşı erken tanı ve farkındalık yaratmak amacıyla bilgilendirme ve takip projesi başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, erken tanı ve tedavi süreçlerinde müşterilerine destek olmayı hedefleyen Allianz Türkiye, bu hedef doğrultusunda "Sağlık Destek Programı Meme Kanseri Erken Tanı Projesi"ni devreye aldı.

Modüler Sağlık Sigortası bulunan 40 yaş ve üstü tüm kadınlara anlaşmalı kurumlarda yılda 1 kez ücretsiz mamografi teminatı sunan Allianz Türkiye, projenin ilk yılında İstanbul’da yaşayan 40 yaş ve üstü Allianz Modüler Sağlık Sigortası sahibi kadınlarda, meme kanserine karşı farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Türkiye’de genel olarak kadınların mamografi yaptırma alışkanlıklarının düşük olmasından hareket eden Allianz Türkiye, söz konusu proje ile bu teminat konusunda bilgisi olmayan ya da mamografi yaptırmayı unutan müşterilerinin bilinçlendirilmesini planlıyor. Projeden alınacak sonuçlara göre kolon, prostat kanseri gibi diğer kanser taramalarının da kapsam altına alınması hedefleniyor.



8 kadından biri risk taşıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Pınar Oruç Lembet, meme kanserinin kadınlarda görülen kanser tipleri arasında birinci sırada yer aldığını belirterek, "Kanserden ölümlerin yüzde 14’ünden sorumlu olan meme kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor. Yeni doğmuş bir kız çocuğunun ömrü boyunca meme kanserine yakalanma riski yaklaşık yüzde 12. Her yıl 1,4 milyon kadına meme kanseri tanısı konuyor. Araştırmalar, her 8 kadından birinin yaşamı boyunca meme kanserine yakalanma riski taşıdığını, erkeklerde ise riskin daha az olduğunu gösteriyor. Meme kanseri riski yaşla birlikte artıyor. Bu nedenle düzenli hekim kontrolleri için anlamlı yaş sınırı 40-50 arası. Risk altında olanların 40 yaşından sonra her yıl, risk altında olmayanların ise 45 yaşından sonra her yıl muayene, mamografi ve ultrasonografi çektirmeleri öneriliyor. Mamografi bugün için meme kanseri açısından en değerli tarama testi." ifadelerini kullandı.

Allianz’ın sağlık danışma hattı “Dr. Allianz” ekibinin, müşterilere meme muayenesi yapmaları ve mamografi çektirmeleri için hatırlatma yaptığını aktaran Lembet, "Bu sayede, hem erken tanının hayat kurtarıcı olduğu konusunda müşterilerimizin bilinçlendirilmesini hem de erken tanı ile yaşam kalitelerinin artırılmasını hedefliyoruz. Allianz Türkiye olarak müşterilerimizin sağlıklarını korumak ve hayatlarının tüm evrelerinde kendilerinin ve ailelerinin yanlarında olmak misyonuyla çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Allianz Türkiye, bu hizmetin yanı sıra kanser hastalığına karşı geliştirdiği Moral Destek Sigortası ile de müşterilerinin yanında oluyor. Moral Destek Sigortası, poliçe dönemi içerisinde hastalığa yakalananlara tedavi giderleri veya diğer ihtiyaçlarında kullanabilmeleri amacıyla toplu ödeme yapılmasını sağlıyor.