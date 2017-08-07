Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı Almanya, otomotiv, hazır giyim, demir, makine, iklimlendirme, fındık, meyve-sebze ile kuru meyve ve mamulleri ihracatının en fazla yapıldığı ülke oldu.

Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı Almanya, otomotiv, hazır giyim, demir, makine, iklimlendirme, fındık, meyve-sebze ile kuru meyve ve mamulleri olmak üzere 8 kalemde ihracatın en fazla yapıldığı ülke oldu.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Almanya, 2017'nin ocak-temmuz döneminde en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında 8 milyar 293 milyon 123 bin dolarla ilk sırada yer aldı.



Yıllardır Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olan Almanya'ya ihracat bu yılın 7 ayında 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,2 arttı.



Almanya, Türk otomotiv endüstrisinin 2 milyar 544 milyon 380 bin dolarla en fazla ihracat yaptığı ülke oldu. Otomotiv ihracatının yüzde 15'inin gerçekleştirildiği Almanya'ya, endüstrinin ihracatı bu dönemde yaklaşık yüzde 15 arttı.



Hazır giyim ihracatında da Almanya yüzde 19 pay ve 1 milyar 836 milyon 272 bin dolarla zirveye yerleşti.



Almanya, demir ve demir dışı metaller ihracatında da yüzde 14 pay ve 532 milyon 254 bin dolarla birinci oldu. Türkiye'den bu ülkeye demir ve demir dışı metaller ihracatı, söz konusu dönemde yüzde 12,45 yükseldi.



Makine ve aksamları ihracatında 310 milyon 566 bin dolarla ilk sırada yer alan Almanya, iklimlendirme sanayisinde 248 milyon 277 bin dolar, fındık ve mamullerinde 208 milyon 146 bin dolar, meyve-sebze mamullerinde 107 milyon 983 bin dolar, kuru meyve ve mamullerinde de 78 milyon 427 bin dolar ihracatla ipi göğüsledi.



ABD, 5 kategoride önde



Verilere göre, ABD çelikte 803 milyon 448 bin dolar, savunma ve havacılık sanayisinde 365 milyon 516 bin dolar, halıda 239 milyon 549 bin dolar, çimento, cam, seramik ve toprak ürünlerinde 131 milyon 226 bin dolar ve tütünde 50 milyon 676 bin dolar ihracatla ilk sırada yer aldı.



Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatında 1 milyar 58 milyon 406 bin dolarla birinci olan Irak, ayrıca 397 milyon 853 bin dolarlık su ürünleri ve hayvansal mamuller, 393 milyon 580 bin dolarlık mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatıyla da öne çıktı.



Rusya da yaş meyve ve sebzede 223 milyon 126 bin dolar, deri ve deri mamullerinde 88 milyon 39 bin dolar ihracatla zirveye oturdu.



Mücevher ihracatında 672 milyon 586 bin dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatında ise 671 milyon 680 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri birinci oldu.



Çin madencilik ürünlerinde 933 milyon 531 bin dolar ihracatla ipi göğüslerken, Birleşik Krallık elektrik elektronik ve hizmet ihracatında 707 milyon 784 bin dolarla ilk sırada yer aldı.



Tekstil ve ham maddelerinde İtalya 462 milyon 591 bin dolar, gemi ve yatta İzlanda 126 milyon 452 bin dolar, zeytin ve zeytinyağında İspanya 42 milyon 368 bin dolar, süs bitkileri ve mamullerinde Hollanda 10 milyon 92 bin dolar, diğer sanayi ürünlerinde ise Fransa 7 milyon 307 bin dolar ihracatla öne çıkan ülkeler oldu.

