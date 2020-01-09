Altın yükselişe geçti
Yatırım için güvenli liman olarak görülen altın yükselişe geçti. Yastık altı tabiriyle bildiğimiz altın bu kez dış piyasadan etkilendi. İran ve Amerika arasında süren gerginlik bir anda rakamları yükselişe geçirdi. ABD Başkanı Trump'ın yaptığı açıklamalar yükselişin önüne geçti.
EKONOMİ 09.01.2020, 21:37
Düğün sezonu durgunlaştı ama altın fiyatlarındaki yükseliş durmadı.
Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın son dönemin en hızlı yükselişini yaşadı.
Altın borsası uzmanları fiyatlardaki tırmanmanın nedeninin ABD ve İran arasındaki gerilim olduğunu söylüyor.
ABD Başkanı Trump'ın İran'la ilgili yaptığı açıklamalar yükselişin önüne geçti.
ulusal.com.tr
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