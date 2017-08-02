Altının gram fiyatı, yatay seyirle 143,8 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 236 liradan satılıyor.Kaynak: AA
Dün 143,2-144,4 bandında hareket eden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 artışla 143,9 lira seviyesinden tamamladı.
Gram altın, altının ons fiyatı ve döviz kurlarındaki sakin seyre paralel 143,8 lira seviyesinden işlem görüyor.
Kapalıçarşı'da çeyrek altın 236 lira, Cumhuriyet altını 962 liradan satılıyor.
Dün, uluslararası piyasada 1.274 doları test ederek 14 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gören altının ons fiyatı ise 1.267 dolardan işlem görüyor.
Uzmanlar, altının gram fiyatının 143,50-144,50 lira bandında dalgalı bir seyir izleyebileceğini belirtti.
Altının gram fiyatı, yatay seyirle 143,8 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 236 liradan satılıyor.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.