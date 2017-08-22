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Altının gramı 145 liranın altında (Çeyrek altın ne kadar?)

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,36 azalışla 144,6 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 237 liradan satılıyor.

Altının gramı 145 liranın altında (Çeyrek altın ne kadar?)
Dolar/TL'nin yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesi olan 3,4921'ye gerilemesinin etkisiyle altının gram fiyatı, 144,7 lirayı gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 azalışla 145,2 liradan tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan gram altın, dünkü kapanışına göre yüzde 0,58 azalışla 144,3 liradan alıcı buluyor. 

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 237, Cumhuriyet altını 968 liradan satılıyor. 

Altının ons fiyatı da dün en yüksek 1.293,7, en düşük 1.2820,7 doları gördü. Bugüne 1.291,9 dolardan başlayan altının ons fiyatı, 1.285 dolar civarında dengelendi.

Uzmanlar, dolar/TL'de düşüşün devam etmesi durumunda altının gram fiyatının 143 lira seviyesine kadar gerileyebileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının gram fiyatında 143 liranın destek, 147 liranın direnç olarak izleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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