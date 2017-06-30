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Altının kilogramı 140 bin 900 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 140 bin 900 liraya geriledi.

Altının kilogramı 140 bin 900 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 140 bin 900 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 5 işlemde 13 milyon 556 bin 160,45 liralık ve 141 işlemde 164 milyon 583 bin 799,49 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 1 milyon 18 bin 944,81 liralık ve 1 işlemde 212 bin 194,93 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Dövi̇z ve Kıymetli̇ Mad., Nadi̇r Dövi̇z ve Kıymetli̇ Mad., Ons Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafi̇neri̇si̇ şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,04 değer kaybetti.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 142.100,00 1.247,00 1.129,00 En Düşük 140.900,00 1.242,00 En Yüksek 141.800,00 1.253,30 Kapanış 140.900,00 1.246,50 Ağırlıklı Ortalama 141.066,62 1.248,44 İşlem Miktarı (Kg.) 96,10 4.100,41 İşlem Sayısı 5 141 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 13.556.160,45 164.583.799,49 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 4.196,50 Toplam İşlem Adedi 146 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.867,33 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.866,18 Altın Endeksi Değişim (%) -0,04

 


Kaynak: AA
Etiketler; #KMTP #Gümüş #Altın
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