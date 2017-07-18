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Altının kilogramı 141 bin 200 liraya yükseldi

Altının kilogramı 141 bin 200 liraya yükseldi

Altının kilogramı 141 bin 200 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 141 bin 200 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 6 işlemde 4 milyon 926 bin 900 liralık ve 132 işlemde 136 milyon 134 bin 878,88 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 416 bin 673,68 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Dövi̇z ve Kıymetli̇ Mad., Türkiye Halk Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, MKS Kıymetli Maden., Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,08 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Etiketler; #Altın
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