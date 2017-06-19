Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 141 bin 560 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 141 bin 560 liraya yükseldi.



Altın piyasasında, 7 işlemde 26 milyon 794 bin 752,45 liralık ve 187 işlemde 143 milyon 727 bin 291,81 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 3 milyon 294 bin 900 liralık ve 1 işlemde 268 bin 780,24 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Dövi̇z ve Kıymetli̇ Mad., Nadir Döviz ve Kıymetli Mad., Uğuras Kıymetli Mad. Sanayi ve Ons Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,48 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KGDOLAR/ONS AVRO/ONSÖnceki Kapanış 141.500,001.258,001.129,00En Düşük 140.200,001.250,00 En Yüksek141.560,001.258,00 Kapanış141.560,001.252,00 Ağırlıklı Ortalama 140.828,791.254,91 İşlem Miktarı (Kg.)190,264743.562,35038 İşlem Sayısı7187 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)26.794.752,45143.727.291,81 Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.752,61512 Toplam İşlem Adedi194 Altın Endeksi Önceki Kapanış2.892,62 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış2.878,82 Altın Endeksi Değişim (%)-0,48

