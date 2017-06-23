Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 142 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 142 bin lira oldu.



Altın piyasasında, 6 işlemde 68 milyon 19 bin 597,92 liralık ve 94 işlemde 128 milyon 591 bin 388,04 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 10 işlemde 2 milyon 645 bin 448,63 liralık işlem hacmi gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Maden Sanayi ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,04 değer kazandı.



Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KGDOLAR/ONS AVRO/ONSÖnceki Kapanış 142.000,001.260,001.129,00En Düşük 141.600,001.253,95 En Yüksek142.250,001.267,00 Kapanış142.000,001.260,50 Ağırlıklı Ortalama 141.984,611.257,99 İşlem Miktarı (Kg.)479.063163.179,39291 İşlem Sayısı694 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)68.019.597,92128.591.388,04 Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.658,45607 Toplam İşlem Adedi100 Altın Endeksi Önceki Kapanış2.897,22

Altın Endeksi Bugünkü Kapanış2.898,37 Altın Endeksi Değişim (%)0,04