Amerika'da enflasyon rakamları açıklandı. Amerika'da üretici fiyat endeksi temmuzda önceki aya oranla yüzde 0,1 azaldı. Bu Ağustos 2016'dan yana ilk düşüş olarak kaydedildi.

Amerika'da üretici fiyatları temmuzda önceki aya oranla yüzde 0,1 azalarak Ağustos 2016'dan bu yana ilk düşüşünü kaydetti.



Üretici Fiyat Endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 0,1 gerileyerek yaklaşık bir yıl sonra ilk kez düştü.



Verileri Amerikan Çalışma Bakanlığı açıkladı.



Ağustos 2016’dan bu yana ilk kez düşen ÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi aylık yüzde 0,1 artması yönündeydi.



Yıllık bazda yüzde 2'den yüzde 1,9'a gerileyerek beklentinin altında kalan ÜFE’nin zayıflamasına enerji ve hizmet fiyatlarındaki düşüş belirleyici rol oynadı.





ulusal.com.tr