Amerika Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,75 – 2,00 aralığına çekti. Karar sonrası dolar kurunda hafif bir yükseliş yaşandı.

Fed'den faiz indirimi geldi.



Amerika Merkez Bankası, politika faizini değiştirdi. Faiz 25 baz puan indirildi, yüzde 1,75 – 2,00 aralığına çekildi.



Açıklamada, faiz oranının indirilmesi kararının 3'e karşı 7 oyla alındığı kaydedildi.



Fed, 31 Temmuz tarihinde de politika faiz oranını 25 baz puan düşürerek yüzde 2,00 – 2,25 aralığına çekme kararı almıştı.



Amerika Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell karar sonrası açıklama yaptı. Fed Başkanı yeni faiz indiriminin sinyalini verdi.



Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşlarına da işaret etti Powell. Büyümedeki yavaşlamanın ticaretteki belirsizlikler olduğunu vurguladı.



Dolar/TL kuru ise Fed'in faiz indirimi sonrası hafif yükselişe geçti. Kur, 5,70 seviyesinin üzerine kadar çıktı. Avro da lira karşısında değer kazandı, 6,30'a yükseldi.





ulusal.com.tr