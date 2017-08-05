Hasad öncesi başlayan buğday ithallatı tartışmaları sürüyor. Ulusal Kanal'ın mikrofon uzattığı Hatay Amik Ovası'daki çiftçiler "Hükümet buğday ithal etsin biz de çiftçiliği bırakalım" diyerek tepkilerini dile getirdi

Türkiye'nin en verimli tarım arazisi olan Amik Ovası'ndan yükseldi sözcükler...



Ovada yıllardır buğday, mısır ve pamuk ekiliyor. Ancak yıllardır çiftçinin beli bir türlü doğrulamadı.



Mazot, ilaç, gümre masrafları bir yana şimdi de ithal buğday alımı sorunları ikiye katladı.



Yıllar geçtikçe çiftçi geriye gidiyor. Kâr etmek şurda dursun, banka borçlarını bile ödeyemiyorlar.



Hataylı çiftçi devletin desteğini yeterli görmüyor.



Mısır tarlasını kuyudan sulayan üretici, yetmediğini bir an önce baraj yapımının tamamlanmasını istiyor.



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