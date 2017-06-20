İstanbul'dan Erzincan'a ilk seferini yapan uçak, havalimanındaki törende itfaiye ekiplerince oluşturulan su köprüsünün altından geçerek aprona yanaştı.

AnadoluJet tarafından Erzincan ile İstanbul karşılıklı uçuşlara başlanması dolayısıyla Erzincan Havalimanı'nda tören yapıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 160 yolcuyla hareket eden AnadoluJet uçağı, Erzincan'daki havalimanında itfaiye ekiplerince oluşturulan su köprüsünün altından geçerek aprona yanaştı.

Havalimanı Müdürü Levent Akkuş ve diğer idareciler tarafından çiçeklerle karşılanan uçağın kaptanı ve personeline, Erzincan yöresine ait meşhur tulum peyniri hediye edildi.



"Önemli bir köprü oldu"

İlk sefere katılan AK Parti Erzincan Milletvekili Serkan Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzincan Havalimanı'na günde 5 uçağın indiğini söyledi.

Bayram, şöyle konuştu:

"Sayın Başbakanımızın dediği gibi havayolu halkın yolu oldu. Erzincan'dan günde 5 uçağın kalkması çok büyük bir hizmettir. Başta Başbakanımız olmak üzere, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız ile tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Bizler için büyük bir kolaylık oldu. Erzincan ile İstanbul arasında önemli bir köprü oldu. Bu uçuşların şehrimize ve hemşehrilerimize uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum."

AnadoluJet'in yeni hattındaki uçuşların Erzincan Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında günde birer kez karşılıklı olmak üzere her gün yapılması planlanıyor. Uçakların kalkış saatleri Erzincan'dan 06.25, İstanbul'dan ise 22.50 olarak belirlendi.