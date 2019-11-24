Turizmin başkenti olarak nitelendirilen Antalya rekor üstüne rekor kırdı.

Antalya Havalimanı'na 20 Kasım itibarıyla 14 milyon 612 bin, Gazipaşa Havalimanı'na ise 300 bin 924 turist indi.

Konyaaltı, Alanya, Kemer, Kaş, Finike gibi ilçelerdeki kruvaziyer limanlarından ise kente yaklaşık 55 bin turist giriş yaptı.

Dünyada en fazla turistin konakladığı kentler arasında yer alan Antalya'ya, deniz ve hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı 15 milyon 567 bin olarak gerçekleşti.

Turistlerin ülkelerine göre dağılımında ise Rusya ilk sırada yer aldı. Geçen yıla göre ise Rus turist sayısında yüzde 16'lık artış yaşandı.

Kente en fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında Almanya 2 milyon 508 bin ile ikinci sırada yer aldı. Almanya pazarında da geçen yıla göre yüzde 16'lık büyüme gerçekleşti.



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