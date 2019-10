Antalya turizmde 'rekora' doymuyor

Lüks otellerinin yanı sıra yeşil ve mavinin buluştuğu koyları, denizi, antik kentleri ve kültürel yapısıyla turizmin gözdesi Antalya, her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor. Yıl boyunca gelen turist sayısının her ay arttığı kent, 193 ülkeden misafir ağırlıyor.

Antalya tarihinde ilk kez turist sayısının 14 milyonu geçmesi sektör temsilcilerini sevindirdi.

"Tüm paydaşların başarısı"

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, AA muhabirine, turizm sektörü olarak güzel bir yıl geçirdiklerini söyledi.

Geçen yıla göre turist sayısında artış yaşandığını, özellikle ekim ayında yüzde 20'lik bir büyüme yakalandığını vurgulayan Ayık, yıl genelinde yükselen bir grafiğin hakim olduğunu bildirdi.

Turist sayısındaki artışın kendileri için sürpriz olmadığını vurgulayan Ayık, şöyle konuştu:

"Beklenen başarı. Kalan dönemde de aynı tempo devam edecek ve yıl sonunda 16 milyon rakamını yakalayacağız. Turizm sektörü güçlü ve emin adımlarla ilerliyor. Bu başarıda sektörün tüm bileşenlerinin, çalışanından, işletmecisine kadar tüm paydaşların rolü var. İyi ve kaliteli hizmet vererek, hizmet standardımızı koruyarak bu rakamlara ulaştık. Hem sezonun uzaması hem de alternatif pazarlar yönünde çalışmalar yaptık. Yan pazarlar dediğimiz alternatif alanlarda çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların meyvesini de işte alıyoruz."

"Türkiye'de turizm güçlü bir sektör"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da yıl başında açıkladıkları öngörüye paralel bir ilerleme olduğunu dile getirdi.

Bu başarıda özel, kamu herkesin emeği bulunduğuna dikkati çeken Yağcı, Türkiye'de turizmin güçlü bir sektör olduğunu ifade etti.

Yağcı, yabancı turistin en fazla geceleme yaptığı iller sıralamasında Antalya'nın ilk sırada yer aldığını belirterek, "Türkiye'ye gelen her 3 turistten biri Antalya'yı tercih ediyor. Türkiye bir turizm ülkesi, Antalya da turizmin başkenti. 2020 yılı için de yeni dönem stratejilerine yoğunlaştık. Yeni stratejileri geliştirebildiğimiz müddetçe rekor kırmaya devam edeceğiz." dedi.

"Dünya turizminde söz sahibiyiz"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da iyi tesisler ve kaliteli hizmetle bu başarıya ulaştıklarını söyledi.

İklim koşullarının da turizm sektöründen yana olduğuna değinen Atmaca, şunları kaydetti:

"Takvim 20 Ekim'i gösteriyor, hava sıcaklığı ise 30 derece, günlük, güneşlik. Türkiye turizm alanında çok iyi bir noktada. Türkiye'nin ve Antalya'nın sahip olduğu doğa, tarihi ve kültürel değerlerin yanı sıra verdiğimiz hizmetin kalitesiyle de dünya turizminde söz sahibiyiz. Dünyanın her yerinden ve her kitlesinden misafir ağırlıyoruz. Bu yıl 16 milyon hedefini gerçekleştireceğiz. Gelecek yıl da rakiplerimizi analiz edip, kişi başı geliri yükselteceğiz."