"Haziran ayını 1 milyon 500 bin yabancı turist sayısını geçerek tamamladık. Haziran ayı itibarıyla geçen seneye göre gelen turist sayısı yüzde 103 artış kaydetti"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, haziran ayında kente 1 milyon 500 binden fazla yabancı turist geldiğini, geçen yılın aynı ayına göre turist sayısının yüzde 103 arttığını söyledi.

Antalya Akvaryum'da "Antalya'nın Su Altı Cenneti" adlı kitabın tanıtımı ve fotoğraf sergisinin açılışına katılan Vali Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, turistik kentin son 2-3 gündür son 80 yılın en sıcak günlerini yaşadığına dikkati çekti.

Karaloğlu, nem oranın yüzde 10'lara kadar düştüğünü belirterek, "Havanın sıcak, nemin ise düşük ve ormanların ağırlıklı kızılçam olması, bölgemizin yangın riskini çok artırıyor. Alanya'daki orman yangını dün itibarıyla kontrol altına alınmıştı, şu anda soğutma çalışmaları tamamlanmak üzere ancak yangın riskimiz devam ediyor. Bugün Manavgat ve Kaş ilçelerinde yangınlarımız var." diye konuştu.

Ekiplerin yangınlara müdahale ettiğini anlatan Karaloğlu, "Bu sıkıntılı dönemi inşallah daha az yangınla atlatabiliriz." temennisinde bulundu.

Karaloğlu, bu noktada vatandaşlara çok önemli görevler düştüğünü vurgulayarak, sıcak hava ve nemin düşük olduğu dönemlerde ormanlarda piknik ateşi yakılmamasını ve en ufak duman görüldüğünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesini istedi.

Alanya'daki yangının neden çıktığının tespit edilmesine dair çalışmaların sürdüğünü kaydeden Karaloğlu, "Hem yanan alan miktarı hem de neden çıktığıyla ilgili net bilgileri önümüzdeki günlerde ifade edebileceğiz. Tahmini rakamlar var ama onları şimdi söyleyip kafaları karıştırmaya gerek yok. Çalışmalar tamamlandığında bu bilgileri kamuoyuyla paylaşırız." ifadelerini kullandı.



Antalya Havalimanı, 69 bin yolcuyla yeni rekor kırdı

Antalya Havalimanı'nın arife günü yolcu rekoru kırdığını hatırlatan Karaloğlu, 64 bin olan yolcu sayısının bugün 69 binle yeni rekor kırdığını kaydetti.

Karaloğlu, Antalya'ya gelen turist sayısının her geçen gün artmasını dileyerek, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki günlerde 69 bin yolcu sayısını geçeceğimizi tahmin ediyoruz. Elimizdeki veriler onu gösteriyor. Haziran ayını 1 milyon 500 bin yabancı turist sayısını geçerek tamamladık. Haziran ayı itibarıyla geçen seneye göre gelen turist sayısı yüzde 103 artış kaydetti. Bundan sonraki süreçte de bu artışın devam etmesini temenni ediyoruz. Bu yılki hedefimiz olan 10 milyon yabancı turist sayısını geçeriz diye temenni ediyoruz."