Gaziantep'te, yeni mahsul kabuklu yaş Antep fıstığı, kilogramı 25 liradan satışa sunuldu.

Gaziantepli çiftçilerin en büyük gelir kaynaklarından olan taze Antep fıstığı, tezgahlarda yerini almaya başladı.



Geçen yıl fiyatı 15 liraya kadar düşen kabuklu yaş Antep fıstığı, Almacı pazarında kilogramı 25 liradan satışa sunuldu.







Fıstık satıcısı Mustafa Demirkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl fıstık fiyatının, rekoltenin düşük olmasından dolayı geçen yıla oranla biraz yüksek olduğunu söyledi.



Fiyatların yüksek olmasına rağmen vatandaşların fıstığa talep gösterdiğini aktaran Demirkol, "Antep fıstığı sevilen bir üründür. Şu anda en çok tercih edilen ürünümüz, yaş kabuklu Antep fıstığıdır." dedi.



Kuruyemişçi Akın Özdede de fıstığın etiket fiyatının 25 lira olduğunu belirterek, "Zaman ilerledikçe bu fiyat daha da düşer. Aslında fıstığın fiyatı genel olarak yüksektir. Fıstık lüks bir lezzettir ama vatandaşlar ilgi gösteriyor." ifadelerini kullandı.



Vatandaşlardan Hüseyin Çelik ise fıstık fiyatını normal bulduklarını dile getirerek, "Antep fıstığı piyasaya yeni çıktığı için 25 lira. Bizim bu bölgenin fıstıkları çok güzeldir. Bizler de alıp tadına bakalım dedik." diye konuştu.



Mehmet Şakir Şerbetçi de Antep fıstığı fiyatının yüksek olduğunu, bu nedenle tadımlık bile olsa fıstık alamadıklarını ifade ederek, fiyatların düşmesini bekleyeceklerini kaydetti.