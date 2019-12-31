Araç muayene ücret zam

Araç muayene ücretlerine zam kapıda. 1 Ocak 2020 itibarıyla yüzde 22,58’lik artış yapılacak)))

2019 yılında benzine ve motorine gelen zamlardan yüzü gülmeyen araç sahiplerini üzecek bir haber de araç muayene ücretlerinden geldi. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılı için belirlenen yüzde 22,58'lik yeniden değerleme oranında muayene ücretlerinde artışa gidildi.

Zamla birlikte araç muayene ücretleri 174 lira ile 462 lira arasında değişiyor.

Yıl başından itibaren KDV dahil muayene ücretleri, otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 377,60 liradan 462,56 liraya çıkacak. Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtında da ücretler 279,66 liradan 342,2 liraya yükselecek. Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerin muayene ücretlerine ise 142,78 liradan 174,64 liraya kadar bir artış yapılacak.

Yapılacak zamma yakalanmak istemeyen vatandaşlar ise sabahın erken saatlerinde araç muayene istasyonlarına geldi.

Ulusal Kanal mikrofonuna konuşan araç sahipleri belirlenen yeni zamma tepki gösterdi.

HABER: SEDA AKYÜZ - KAMERA: UĞUR PİDECİ

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