Araç muayenesi 2020 ücretleri belli oldu
1 Ocak 2020 yılından itibaren araç muayene ücretlerine zam gelecek. Yarın itibariyle yürürlüğe girecek olan yeni ücretler ne kadar? Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, motosiklet... Tüm araçların muayene ücretleri ne kadar?
EKONOMİ 31.12.2019, 15:09 31.12.2019, 15:09
1 Ocak 2020 yılından itibaren araç muayene ücretlerine zam geliyor.
Araç grubuna göre farklı zam alan araç türlerinde yeni ücretler şöyle:
Otobüs, kamyon, çekici ve tanker: 462 lira 56 kuruş (2019 fiyatı 377 lira 60 kuruş)
Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork: 342 lira 2 kuruş (2019 fiyatı 279 lira 66 kuruş
Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet, motorlu bisiklet: 174 lira 64 kuruş (2019 fiyatı 142 lira 78 kuruş)
Ödemeler nakit olarak alınıyor. Kredi kartı kabul edilmiyor.
ulusal.com.tr
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