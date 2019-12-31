Araç muayenesi 2020 ücretleri belli oldu

1 Ocak 2020 yılından itibaren araç muayene ücretlerine zam geliyor.



Araç grubuna göre farklı zam alan araç türlerinde yeni ücretler şöyle:

Otobüs, kamyon, çekici ve tanker: 462 lira 56 kuruş (2019 fiyatı 377 lira 60 kuruş)

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork: 342 lira 2 kuruş (2019 fiyatı 279 lira 66 kuruş

Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet, motorlu bisiklet: 174 lira 64 kuruş (2019 fiyatı 142 lira 78 kuruş)



Ödemeler nakit olarak alınıyor. Kredi kartı kabul edilmiyor.



ulusal.com.tr