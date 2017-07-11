Trafik kazalarını en aşağı seviyelere indirmek için “Yol Güvenliği Eylem Planı" hazırlanıyor. Önümüzdeki 10 yılı kapsayacak planda ilk aşamada bir ‘Yol Güvenliği Kurumu" oluşturulacak. Bu kurum trafikte eğitim, denetim ve acil yardım alanlarında çalışma yapacak. Plan kapsamında araçlarda cep telefonu kullanımına da alkol gibi sıkı denetim ve cezalar getirilecek.

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Direksiyon başında tekefon kullananlara, alkollü



Her yıl binlerce kişinin hayatını kaybettiği



Önümüzdeki 10 yılı kapsayacak planda öncelikle ‘Yol Güvenliği Kurumu’ oluşturulacak. Bu kurum yol güvenliğinin dört sac ayağı olarak kabul edilen eğitim, denetim, acil yardım ve mühendislik alanlarında bütüncül politikalar oluşturacak. Kurumun mevzuatı reformlarla desteklenecek.



Yol güvenliği kurumu, okulda, işyerlerinde, AVM'lerde ve trafikte oluşturulacak ekiplerle yoğun bir bilinçlendirme kampanyası yapacak. Ayrıca okullardaki trafik dersinin içeriği daha da zenginleştirilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa okullarda seminer programları da düzenlenecek.



Denetim konusunda da yeni çalışmalar yapılacak. Belli aralıklarla rutin denetimlerin yanı sıra, yollarda sık sık radar kontrolleri yapılacak. Hız uyarıları sıklaştırılacak. Yollardaki kameralı denetim sistemleri de yaygınlaştırılacak.



Trafik kazalarının en büyük nedenleri arasında gösterilen araçlarda telefon kullanımına, allkollü araç kullanımı cezası kesilecek ve trafikteki telefon denetimleri de artırılacak. Ayrıca araçta telefon kullanımının zararlarına ilişkin yoğun bir biligilendirme çalışaması yapılacak.





ulusal.com.tr Direksiyon başında tekefon kullananlara, alkollü araç kullanımı ceza sı getiren yeni bir çalışma yapılıyor.Her yıl binlerce kişinin hayatını kaybettiği trafik kazalarını en aza indirmek için, " Yol güvenliği eylem planı " hazırlanıyor.Önümüzdeki 10 yılı kapsayacak planda öncelikle ‘Yol Güvenliği Kurumu’ oluşturulacak. Bu kurum yol güvenliğinin dört sac ayağı olarak kabul edilen eğitim, denetim, acil yardım ve mühendislik alanlarında bütüncül politikalar oluşturacak. Kurumun mevzuatı reformlarla desteklenecek.Yol güvenliği kurumu, okulda, işyerlerinde, AVM'lerde ve trafikte oluşturulacak ekiplerle yoğun bir bilinçlendirme kampanyası yapacak. Ayrıca okullardaki trafik dersinin içeriği daha da zenginleştirilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa okullarda seminer programları da düzenlenecek.Denetim konusunda da yeni çalışmalar yapılacak. Belli aralıklarla rutin denetimlerin yanı sıra, yollarda sık sık radar kontrolleri yapılacak. Hız uyarıları sıklaştırılacak. Yollardaki kameralı denetim sistemleri de yaygınlaştırılacak.Trafik kazalarının en büyük nedenleri arasında gösterilen araçlarda telefon kullanımına, allkollü araç kullanımı cezası kesilecek ve trafikteki telefon denetimleri de artırılacak. Ayrıca araçta telefon kullanımının zararlarına ilişkin yoğun bir biligilendirme çalışaması yapılacak.