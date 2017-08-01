Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamaya göre, otogazın litre satış fiyatına 20 kuruş zam yapılması bekleniyor.

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Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) otogazın litre satış fiyatına 2 Ağustos tarihinden itibaren 20 kuruş zam yapılmasının beklendiğini duyurdu.



PÜİS tarafından yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatında değişiklik beklendiği için 2 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere LPG otogazın pompa satış fiyatında ortalama 20 kuruş artış beklenmektedir" denildi.