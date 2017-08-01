Şok eden rapor: Sıcaklık arttıkça intihar ediyorlar!
Şok eden rapor: Sıcaklık arttıkça intihar ediyorlar!
Eski YAŞ üyelerinden uyarılar
Eski YAŞ üyelerinden uyarılar
İstanbul'da şu an büyük operasyon düzenleniyor
İstanbul'da şu an büyük operasyon düzenleniyor
12 milyon euroya... Son dakika! Emre Mor...
12 milyon euroya... Son dakika! Emre Mor...

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamaya göre, otogazın litre satış fiyatına 20 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) otogazın litre satış fiyatına 2 Ağustos tarihinden itibaren 20 kuruş zam yapılmasının beklendiğini duyurdu.

PÜİS tarafından yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatında değişiklik beklendiği için 2 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere LPG otogazın pompa satış fiyatında ortalama 20 kuruş artış beklenmektedir" denildi.

Etiketler; #araç sahipleri #araba #püis #Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası #otogaz #zam #LPG
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Gaziantep'in 40 yıllık içme suyu hattı yenileniyor
Sonraki Haber
Sharapova korta galibiyetle döndü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.