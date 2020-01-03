Aralık ayı enflasyon rakamları belli oldu

2019'un son enflasyonu belli oldu.TÜFE Aralıkta 0,74 artarken yıllık enflasyon 11,84 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. 2019'un enflasyon bilançosu piyasa beklentilerinin üzerinde geldi.

Aylık en yüksek artış gösteren seçilmiş maddelerin çoğunun gıda ürünleri olması dikkat çeken şeylerden biri oldu.

Tezgahlar renkli ama pazar çantaları boş.

Aralık ayının zam şampiyonu, yüzde 30,76 artış göstren patlıcan oldu.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ GÖSTEREN ÜRÜNLER

PATLICAN 30,76

KURU SOĞAN 25,07

DOMATES 17,33

SALATALIK 14,80

KABAK 14,40

Patlıcandaki artışı yüzde 25,07 ile kuru soğan,yüzde 17,33 ile domates, yüzde 14,80 ile salatalık onu da 14,40 ile kabak izledi.

12 aylık ortalamlara göre en fazla artış yüzde 24,35 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti.

Verilerle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan açıklama geldi.

HABER: DİLEK DOĞAN - KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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