"İlk hasatta geçen sezona oranla yüzde 20 düşüş söz konusu. Bu düşüş bekleniyordu, sürpriz olmadı"

İlkbaharda yaylalara göç eden Karadenizli arıcılar, çiçek balında ilk hasadı gerçekleştirdi.

Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaylalarda yaklaşık iki ayı geride bırakan arıcıların ilk bal hasadını yaptığını söyledi.

Nisan ve mayıs ayında Van, Muş, Çorum, Erzurum ve Bingöl'ün yaylalarına göç eden Karadenizli arıcıların, buradaki yaylarda ilk çiçek balı hasadını yaptığını ve satışa sunduğunu söyleyen Çiftçi, "İlk hasatta geçen sezona oranla yüzde 20 düşüş söz konusu. Bu düşüş bekleniyordu, sürpriz olmadı." dedi.

Özellikle mayıs ve haziran ayının yağışlı geçmesinden dolayı arıların çiçeklerden yeterince verim alamadığını ifade eden Çiftçi, yüzde 20'lik düşüşün bundan kaynaklandığını vurguladı.

Çiftçi, Karadenizli arıcıların yaylalardaki mesailerinin eylül ayına kadar süreceğini ifade ederek "Önümüzdeki günlerde çiçek balının yanı sıra çam balı hasadı da gerçekleştirilecek. Ümidimiz çiçek balında yaşanan düşünün çam balında olmaması." diye konuştu.

Akın Çiftçi, çilek balında istenilen hasadın alınmaması nedeniyle fiyatın artabileceğini kaydederek "Çiçekten istediği balı alamayan arıcılarımız borçlarını ödemek ve ihtiyaçlarını karşılamak için çiçek balının kilogram fiyatını geçen sezona oranla yüksek fiyattan satışa sunmaktadır. Ancak çok ciddi artış da söz konusu değil." ifadesini kullandı.

Çiftçi, çiçek balı hasadının ardından birçok gezgin arıcının Muğla bölgesine çam balı için göç etmeye başlayacağını sözlerine ekledi.