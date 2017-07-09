İstanbul Valisi Vasip Şahin'den
İstanbul Valisi Vasip Şahin'den "Adalet Mitingi" açıklaması
Söz Meclisten İçeri bu akşam 21.00’de Ulusal Kanal’da
Söz Meclisten İçeri bu akşam 21.00’de Ulusal Kanal’da
En çok harcamayı Çinli turistler yapıyor
En çok harcamayı Çinli turistler yapıyor

Arıcılar çiçek balında ilk hasadı yaptı

"İlk hasatta geçen sezona oranla yüzde 20 düşüş söz konusu. Bu düşüş bekleniyordu, sürpriz olmadı"

Arıcılar çiçek balında ilk hasadı yaptı

İlkbaharda yaylalara göç eden Karadenizli arıcılar, çiçek balında ilk hasadı gerçekleştirdi.
Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaylalarda yaklaşık iki ayı geride bırakan arıcıların ilk bal hasadını yaptığını söyledi.
Nisan ve mayıs ayında Van, Muş, Çorum, Erzurum ve Bingöl'ün yaylalarına göç eden Karadenizli arıcıların, buradaki yaylarda ilk çiçek balı hasadını yaptığını ve satışa sunduğunu söyleyen Çiftçi, "İlk hasatta geçen sezona oranla yüzde 20 düşüş söz konusu. Bu düşüş bekleniyordu, sürpriz olmadı." dedi.
Özellikle mayıs ve haziran ayının yağışlı geçmesinden dolayı arıların çiçeklerden yeterince verim alamadığını ifade eden Çiftçi, yüzde 20'lik düşüşün bundan kaynaklandığını vurguladı.
Çiftçi, Karadenizli arıcıların yaylalardaki mesailerinin eylül ayına kadar süreceğini ifade ederek "Önümüzdeki günlerde çiçek balının yanı sıra çam balı hasadı da gerçekleştirilecek. Ümidimiz çiçek balında yaşanan düşünün çam balında olmaması." diye konuştu.
Akın Çiftçi, çilek balında istenilen hasadın alınmaması nedeniyle fiyatın artabileceğini kaydederek "Çiçekten istediği balı alamayan arıcılarımız borçlarını ödemek ve ihtiyaçlarını karşılamak için çiçek balının kilogram fiyatını geçen sezona oranla yüksek fiyattan satışa sunmaktadır. Ancak çok ciddi artış da söz konusu değil." ifadesini kullandı.
Çiftçi, çiçek balı hasadının ardından birçok gezgin arıcının Muğla bölgesine çam balı için göç etmeye başlayacağını sözlerine ekledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #süzme bal #Ordu Arıcılar Birliği #çiçek balı #Bal hasadı #arıcılık #Akın Çiftçi
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Medipol Başakşehir'in Slovenya kampı
Sonraki Haber
Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.