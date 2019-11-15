Art arda emeklilikte yaşa takılanlar EYT ve aylık bağlanma oranları ABO açıklaması

CHP'NİN EYT AÇIKLAMASI

CHP'nin Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu.

KRT'de Başkent Gündemi adlı programda açıklamalarda bulunan Kaya, şunları söyledi:

"Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Parlamento açıldı, kanun teklifini verdik. CHP, MHP, İYİ Parti, HDP, bağımsız milletvekilleri, Saadet Partisi'nin iki milletvekili, el birliğiyle el kaldırdık, karar geçti. Daha sonra Devlet Bahçeli aradı, MHP Grup Başkan Vekini, anında görevden aldı, o da zaten partiden ayrıldı.

55 yaşındasın, diyor ki fabrika sahibi 'Sen benim işime yaramazsın artık.' Devlete gidiyorsun, emekli olayım diyorsun, devlet de diyor ki 'Sen gençsin.' Biri yaşlısın işime yaramazsın diyor, biri de sen gençsin işime yaramazsın diyor. EYT'lilerin sorununu çözmek bizim boynumuzun borcu."

İYİ PARTİ'NİN ABO AÇIKLAMASI

İyi Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Meclis'te emeklilerin sorunlarını dile getirdi.

Türkiye'de emeklilerin büyük bir geçim sıkıntısı içinde olduğunu belirten Kabukcuoğlu,"Gençliklerinde çalışmışlar, emekli olmuşlar ama geçim yok, dirlik yok, bunalım içerisinde, yokluk içerisinde kıvranıyorlar." dedi.

EMEKLİ CİDDİ ZARARA UĞRAMIŞ DURUMDA

Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminin büyük aksaklıkları bulunduğunu belirten Kabukcuoğlu, "Dünyada sosyal güvenlik sistemleri, çalışırken ödenen primler oranında emekli maaşı ödenmesini ve aktif sigortalılık süresinin uzun tutulmasını teşvik eder. Böylece ne kadar çok prim öderseniz o kadar emekli aylığı alırsınız. Sosyal güvenlik sistemi daha çok çalışan, refah içinde yaşamak isteyen emeklilikler üzerine kurgulanır. Sosyal güvenlik sistemimizde 1999 ve 2008 yıllarında yapılan iki ayrı düzenlemeyle aylık bağlama oranları düşmüştür. Hesaplama yöntemi değişmiş, emekli olan vatandaşımız ciddi zararlara uğramış bulunmaktadırlar. Nitekim, 2002 yılında ortalama emekli aylığı, asgari ücretin yüzde 132'si iken, 2017 yılında yüzde 96'sına düşmüştür. Hâlen ülkemizde asgari ücretin yarısı kadar maaş alan emekli vatandaşlarımız vardır. 2019 yılında emekli maaşının asgari 1.000 Türk lirası olması övünülecek bir durum değildir, üzülecek bir durumdur.

İÇİNDEN ÇIKILMAZ HALDE

Son düzenlemeyle gelen çalıştıkça emekli maaşının düşmesi uygulaması, sigorta primini, gününü dolduran vatandaşlarımızın bilinçli olarak sistemden çıkmasına neden olmaktadır. Zaten ülkemizde 2,5 çalışana bir emekli düşerken 4,5 milyon kayıtsız işsizle ve bir o kadar da kayıtlı işsizle dünya ortalamasının çok altındayız. Yanlış politikalarla sosyal güvenlik sistemi içinden çıkılmaz bir noktaya getirilmiştir. Emeklilerimizin sorunları sadece maaşla da sınırlı değildir. 2000 sonrası emekli olan vatandaşlarımızın intibak sorunu hâlen devam etmektedir. 'Yaşlanınca, hastalık sahibi olunca en azından sağlığım garanti altında olsun.' diye prim ödeyen emeklilerimizden sağlıkta katkı payı alınması da ayrı bir garabettir.

EMEKLİLERİN 4'TE BİRİ EV SAHİBİ

Bir diğer husus: Emeklilerimizin dörtte 1'inin ev sahibi oluyor olmasıdır. Sosyal konutta vatandaşlara hizmet olsun diye kurulan Toplu Konut İdaresi, sosyal konut yapmak yerine, lüks konutlara yönelmiş olup dar gelirli vatandaşlarımızın problemiyle ilgilenmez hâle düşmüştür. Emekliler Derneği Genel Başkanı da 'Bir devletin haysiyeti, gururu insanına, emeklisine, işçisine verdiği mutluluk kadardır.' demektedir.",

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