Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, "Bu yıl artı istihdam yapmak istiyorum diyen işverenlerimizin 10 gün sigortasızlık dışında önünde herhangi bir engel kalmadı." dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bakanlıktaki Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni"ne katıldı.



Müezzinoğlu, kamu çalışanları toplu çerçeve sözleşmesiyle ilgili iki aylık bir çalışma dönemi olduğunu belirterek, bu çalışma döneminin büyük oranda Türk-İş ile yürütüldüğünü fakat Hak-İş Konfederasyonundan da beklentilerine yönelik görüşlerinin alındığını bildirdi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın huzurunda Türk-İş ile Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü İmza Töreni'nin gerçekleştirildiğini anımsatan Müezzinoğlu, Hak-İş ile de bugün imza törenini tamamlayacaklarını kaydetti.



Hak-İş Başkanı Arslan



Hak-İş Genel Başkanı Arslan ise toplu iş sözleşmesinin, konfederasyona bağlı sendikaların yaklaşık 41 bin 800 üyesini kapsadığını aktardı.

Arslan, hem Türkiye'nin içinden geçtiği önemli, kritik dönem hem de çalışma hayatında ekonomik anlamda belirsizliklerin yaşandığı bir süreçte toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin masa başında, uzlaşmayla sonuçlandırılmasının çok önemli bir kazanım olduğunu kaydetti.



Taşeron işçilerin durumu



Hak-İş'in talep ve beklentileri hakkında bilgi veren Arslan, "Özellikle kamu çerçeve sözleşmesinin imzalanmasından sonra taşeron işçilerin çerçeve sözleşmesini de imzalamak istiyoruz. Bu konudaki çalışmalarınızı yeniden hızlandırıp Yüksek Hakem Kurulu kapısında binlerce iş yerinin toplu sözleşmesinin daha fazla beklemeden sonuçlandırılması konusunda Sayın Bakanım sizden destek ve katkı bekliyoruz."

Geçici mevsimlik işçilerin 5 ay 29 gün olan çalışma sürelerinin, işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda daha da artırılabileceği bir model üzerinde çalıştıklarını hatırlatan Arslan, bu modelin hayata geçirilmesi noktasında destek beklediklerini ifade etti.



5 ayda bir milyondan fazla kişi istihdam edildi



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, konuşmaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Müezzinoğlu, istihdam teşviklerine yönelik yürütülen yeni çalışmaya ilişkin soru üzerine, "7 Şubat itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın istihdam teşviklerini açıkladığı gün bu istihdam teşviklerinden kimler nasıl yararlanacak diye bir genelge çıkartmıştık. Bu 5 ay zarfında yaklaşık bir milyonun üzerinde, bir milyonu aşan bir rakam, özel sektör tarafından istihdam edildi. Bu rakamı inşallah ayın 15'inden sonra net bir şekilde sizlere ifade edeceğiz." dedi.



"2017'de iş yeri kurmuş olanlar teşviklerden yararlanabilecek"



Müezzinoğlu, işverenlerin veya çalışmak isteyen kesimin, istihdam teşviklerinin uygulanmaya başlandığı 5 aylık sürede genelgeden kaynaklanan bazı engelleyici unsurların var olduğunu kendilerine ilettiklerini bildirdi.







"Bunlardan bir tanesi 2016 yılı itibarıyla sigortalı çalışanı olmayan, yani 2016 31 Aralık, herhangi bir sigortalıçalışanı yok, 2017'de yeni iş kurmuş. Şimdi 2017'de yeni iş kurmuş olan, artı bir istihdam şeklindeki teşviklerden bugüne kadar yararlanamadı. Artık bu anlamda 2017'de yeni iş yeri kurmuş olanlar bu teşviklerden yararlanabilecek.



Diğer taraftan üç ay sigortasız olma şartı vardı ki istismarlar olabilir diye 10 gün sigortasız olma şeklinde düzenlemeler getirdik.

Şu anda 'Bu yıl artı istihdam yapmak istiyorum' diyen işverenlerimizin 10 gün sigortasızlık dışında önünde herhangi bir engelinin kalmadığını ifade edebilirim." Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bakanlıktaki Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni"ne katıldı.Müezzinoğlu, kamu çalışanları toplu çerçeve sözleşmesiyle ilgili iki aylık bir çalışma dönemi olduğunu belirterek, bu çalışma döneminin büyük oranda Türk-İş ile yürütüldüğünü fakat Hak-İş Konfederasyonundan da beklentilerine yönelik görüşlerinin alındığını bildirdi.Başbakan Binali Yıldırım'ın huzurunda Türk-İş ile Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü İmza Töreni'nin gerçekleştirildiğini anımsatan Müezzinoğlu, Hak-İş ile de bugün imza törenini tamamlayacaklarını kaydetti.Hak-İş Genel Başkanı Arslan ise toplu iş sözleşmesinin, konfederasyona bağlı sendikaların yaklaşık 41 bin 800 üyesini kapsadığını aktardı.Arslan, hem Türkiye'nin içinden geçtiği önemli, kritik dönem hem de çalışma hayatında ekonomik anlamda belirsizliklerin yaşandığı bir süreçte toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin masa başında, uzlaşmayla sonuçlandırılmasının çok önemli bir kazanım olduğunu kaydetti.Hak-İş'in talep ve beklentileri hakkında bilgi veren Arslan, "Özellikle kamu çerçeve sözleşmesinin imzalanmasından sonra taşeron işçilerin çerçeve sözleşmesini de imzalamak istiyoruz. Bu konudaki çalışmalarınızı yeniden hızlandırıp Yüksek Hakem Kurulu kapısında binlerce iş yerinin toplu sözleşmesinin daha fazla beklemeden sonuçlandırılması konusunda Sayın Bakanım sizden destek ve katkı bekliyoruz."Geçici mevsimlik işçilerin 5 ay 29 gün olan çalışma sürelerinin, işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda daha da artırılabileceği bir model üzerinde çalıştıklarını hatırlatan Arslan, bu modelin hayata geçirilmesi noktasında destek beklediklerini ifade etti.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, konuşmaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Müezzinoğlu, istihdam teşviklerine yönelik yürütülen yeni çalışmaya ilişkin soru üzerine, "7 Şubat itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın istihdam teşviklerini açıkladığı gün bu istihdam teşviklerinden kimler nasıl yararlanacak diye bir genelge çıkartmıştık. Bu 5 ay zarfında yaklaşık bir milyonun üzerinde, bir milyonu aşan bir rakam, özel sektör tarafından istihdam edildi. Bu rakamı inşallah ayın 15'inden sonra net bir şekilde sizlere ifade edeceğiz." dedi.Müezzinoğlu, işverenlerin veya çalışmak isteyen kesimin, istihdam teşviklerinin uygulanmaya başlandığı 5 aylık sürede genelgeden kaynaklanan bazı engelleyici unsurların var olduğunu kendilerine ilettiklerini bildirdi. Bakan Müezzinoğlu , şöyle devam etti:"Bunlardan bir tanesi 2016 yılı itibarıyla sigortalı çalışanı olmayan, yani 2016 31 Aralık, herhangi bir sigortalıçalışanı yok, 2017'de yeni iş kurmuş. Şimdi 2017'de yeni iş kurmuş olan, artı bir istihdam şeklindeki teşviklerden bugüne kadar yararlanamadı. Artık bu anlamda 2017'de yeni iş yeri kurmuş olanlar bu teşviklerden yararlanabilecek.Diğer taraftan üç ay sigortasız olma şartı vardı ki istismarlar olabilir diye 10 gün sigortasız olma şeklinde düzenlemeler getirdik.Şu anda 'Bu yıl artı istihdam yapmak istiyorum' diyen işverenlerimizin 10 gün sigortasızlık dışında önünde herhangi bir engelinin kalmadığını ifade edebilirim."

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