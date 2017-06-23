ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında helikopter platformları yurt içi ihtiyacına yönelik olarak toplam tutarı 38 milyon 190 bin 169 TL ve 10 milyon 763 bin 615 dolar olan bir sözleşme imzalandı.

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ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında helikopter platformları yurt içi ihtiyacına yönelik olarak toplam tutarı 38 milyon 190 bin 169 TL ve 10 milyon 763 bin 615 dolar olan bir sözleşme imzalandı.



ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında helikopter platformları yurt içi ihtiyacına yönelik olarak toplam tutarı 38 milyon 190 bin 169 TL ve 10 milyon 763 bin 615 dolar olan bir sözleşme imzalandığı belirtildi.



Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2017-2021'de gerçekleştirileceği bildirildi. ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında helikopter platformları yurt içi ihtiyacına yönelik olarak toplam tutarı 38 milyon 190 bin 169 TL ve 10 milyon 763 bin 615 dolar olan bir sözleşme imzalandığı belirtildi.Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2017-2021'de gerçekleştirileceği bildirildi.

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