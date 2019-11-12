Asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak? 2020 Asgari ücret ve asgari geçim indirimi AGİ zammı belli oldu mu?

TVEM canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, 2020 asgari ücret ve asgari geçim indirimi AGİ ile ilgili de konuştu.

Ali Duman, şunları söyledi:

"Bakınız tabi ki asgari ücreti belirleyen komisyonlar kurulacak aralık ayında.

Bir tarafta işçi sendikaları, bir tarafta işveren sendikaları...

Ortada da devlet, hakemlik faaliyetini yürütecek.

Ama bu senenin enflasyon değerlerine baktığımızda artış oranları tek hanede gözüküyor.

En son ekim ayı enflasyonu da açıklandı ve enflasyon yüzde 9'ların altına indi.

Ben, en iyi olasılıkla yılbaşında gelecek zammın çift haneli yüzde 10 olacağını düşünüyorum, öngörüyorum."

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