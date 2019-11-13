Asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak? 2020 Asgari ücret ve asgari geçim indirimi AGİ zammı belli oldu mu? Zamlar nasıl belirlenecek

Asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak? 2020 Asgari ücret ve asgari geçim indirimi AGİ zammı belli oldu mu?

Vatandaşlar, yıl sonuna yaklaştığımız şu süreçte merakla 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret ile asgari geçim indirimi AGİ zammını bekliyor.

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, asgari ücrete yapılacak zamda enflasyon oranlarına dikkat çekti.

"En son ekim ayı enflasyonu açıklandı ve enflasyon yüzde 9'ların altına indi" diyen Duman, en iyi olasılıkla yılbaşına gelecek zammın çift haneli yüzde 10 olacağını düşündüğünü ve öngördüğünü aktardı.

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