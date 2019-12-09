Asgari ücret ne kadar olacak? İşte işçinin kırmızı çizgisi

Asgari ücret zam pazarlığında ikinci görüşmeye işçi tarafı ev sahipliği yapılacak. Görüşmelerde asgari ücretin 2020 yılında ne kadar olduğu belirlenecek.

7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. Bu kapsamda Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 2 Aralık'ta yapmıştı. İkinci toplantı ise 10 Aralık saat 14'te düzenlenecek. Taraflar 3'üncü toplantı kapsamında 17 Aralık’ta TİSK ev sahipliğinde bir araya gelecek.

Masada işçiyi Türk-İş, işvereni Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil ediyor. Hükümet adına da toplantılara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı katılıyor.

Çalışma Bakanlığı'ndaki ilk toplantıda taraflar çalışma takvimini belirlemişti. Türk-İş'teki toplantıda ise rakamlar üzerinde tartışma yapılması bekleniyor.

İşçinin kırmızı çizgi ilan ettiği 2 bin 578 liraya karşılık işveren tarafının vereceği yanıt merak konusu. Ulusal Kanal’ın edindiği bilgilere göre, masada bulunan işveren tarafı, işçinin gündeme getirdiği rakama olumsuz bakıyor. Ayrıca, işveren, asgari ücretli çalışan için ödediği sigorta ve prim miktarının fazla olduğunu savunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun her asgari ücret görüşmesinde bir kişinin bir aylık geçim maliyetine ilişkin rapor hazırlıyor. Taraflar 10 Aralık'taki toplantıda bu raporun da görüşülmesini istedi. Ancak TÜİK'in verileri toplantıya yetiştirmesinin zor olduğu öğrenildi.

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