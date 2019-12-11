Asgari ücrette rapor krizi çıktı

İşveren TÜİK verilerinin dikkate alınmamasını istedi. İşçi cephesi ise buna itiraz etti. Asgari ücret görüşmelerinde rapor krizi çıktı.

Milyonlarca çalışan için 2 Aralık'ta başlayan asgari ücret toplantılarının ikincisi 10 Aralık'ta yapıldı. Basına kapalı yaklaşık iki saat süren toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu'nun hazırlayacağı rapor üzerinden tartışma yapıldığı öğrenildi.

TÜİK, her asgari ücret görüşmeleri için bir çalışanın bir aylık geçim maliyeti için rapor hazırlıyor. Rapor, yeni yılda belirlenecek asgari ücret zam oranlarını yakından ilgilendiriyor. Ancak bu yıl masada işvereni temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu raporun dikkate alınmasına itiraz etti.

Toplantıda işçiyi temsil eden Türk-İş heyeti ise TİSK'in itirazını haklı bulmadı. İşçi cephesi, zam için resmi çalışmayı yapan tek kurumun TÜİK olduğuna dikkat çekti.

Toplantıda Türk-İş Heyetine başkanlık eden Teksif Sendikası Genel Başkanı Nazmi Irgat Ulusal Kanal canlı yayınına telefonla bağlandı. Irgat, Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine itiraz eden işveren cephesinin masaya yeni bir öneri getirmediğini söyledi.

Öte yandan taraflar arasındaki TÜİK krizinin 17 Aralık'taki üçüncü toplantıda da devam etmesi bekleniyor. Zira TİSK ev sahipliğindeki üçüncü toplantıda TÜİK bir kişinin bir aylık geçim maliyetine ilişkin raporunu taraflara sunacak.

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